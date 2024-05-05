Реакция иностранных генералов, пришедших посмотреть на сгоревшую технику НАТО в Москве

нн

наталья никифорова

Скоро еще знамена Евросоюза и США пронесут по Красной площади и бросят на землю, как в свое время немецкие штандарты и знамена, а потом проедут поливальные машины, чтобы отмыть асфальт от этой пакости. С добром они видите ли приехали! Ха-ха-ха!!! Их добро называется иначе, на букву "г", от которого столько вони, что даже ураганом не выветрить.