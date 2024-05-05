Русским не стыдно, и это замечательно! Отличный текст.1 мая журналисты испанского El Pais посетили таки Поклонную гору.
Реакция иностранных генералов, пришедших посмотреть на сгоревшую технику НАТО в Москве
Комментарии
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нн
наталья никифорова
Скоро еще знамена Евросоюза и США пронесут по Красной площади и бросят на землю, как в свое время немецкие штандарты и знамена, а потом проедут поливальные машины, чтобы отмыть асфальт от этой пакости. С добром они видите ли приехали! Ха-ха-ха!!! Их добро называется иначе, на букву "г", от которого столько вони, что даже ураганом не выветрить.
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6 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены
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5 час.
vkasincev Касинцев
После таких её слов её место в дурке.
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5 час.
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