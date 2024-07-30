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Канарейкин о Войнове и Свечникове в «Торпедо»: «Могут остудить не только соперника, но и своих в нужный момент. Молодой состав нуждался в опытных хоккеистах»

«Мы видим, что в это межсезонье СКА и «Торпедо» поменяли трансферную политику. Раньше они строили ее на омоложении.

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