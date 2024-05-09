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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о защите титула в Риме: «Cовсем не чувствую давления. Возможно, это не очень правильный подход, но сейчас не хочу его менять»

Медведев о защите титула в Риме: «Cовсем не чувствую давления. Возможно, это не очень правильный подход, но сейчас не хочу его менять»

– На протяжении года вы говорили, насколько необычно быть чемпионом турнира в Риме. Как чувствуете себя, когда предстоит защищать титул? – Если честно, отлично.

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