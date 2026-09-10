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Нижегородская правда

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В АТОР предупредили о подорожании отдыха в Египте на зимний сезон

Зимой отели в Египте значительно увеличили стоимость проживания для российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на отдых в отелях с системой «всё включено» выросли на 10 – 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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