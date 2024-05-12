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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У него 2+7 в 9 играх плей-офф

Свечников сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У него 2+7 в 9 играх плей-офф

Форвард «Каролины» отличился в игре 2-го раунда Кубка Стэнли, ассистировав на 57-й минуте Брэди Шею. Россиянин набрал очки (1+3) в 3-м матче подряд.

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