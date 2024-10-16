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Петербургский дневник

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Петербуржцам объяснили, зачем городу нужен свой Устав

Петербуржцам объяснили, зачем городу нужен свой Устав

Он стал главным принятым документом первого созыва Законодательного собрания Главным принятым документом первого созыва Законодательного собрания Петербурга, избранного 30 лет назад, стал основной закон города – Устав.

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