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Новости Липецка

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БПЛА сбили над Липецкой областью в ночь на 15 сентября

БПЛА сбили над Липецкой областью в ночь на 15 сентября

Украинские беспилотники ночью атаковали несколько российских регионов, в том числе Липецкую область. Силы ПВО перехватили и уничтожили 222 БПЛА .

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