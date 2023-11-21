Такая боль. Сборная России по футболу не дала ни малейшего шанса гостям с острова Свободы на победу

Подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы в долгожданном товарищеском матче со счётом 8:0.Сборная России по футболу оправдала ожидания болельщиков на спортивной арене в Волгограде, где накануне встретились в товарищеском матче сборная Кубы и сборная России спустя 43 года после последней игры между собой.
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