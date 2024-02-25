Беспроводные зарядки могут уничтожать смартфоны. Хакеры научились их взламывать

Беспроводные зарядные устройства можно использовать для злонамеренного уничтожения электронных устройств с помощью кибератакиАмериканские ученые из Флоридского университета разработали метод, который позволяет получить контроль над смартфоном и даже физически уничтожить его — с помощью беспроводного зарядного устройства.