BFMTV: Макрон хочет склонить Трампа к "правильным" решениям по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом намерен склонить его к «правильным» решениям в контексте конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Друг Долиной заяв...
- Силуанов: средний...
- АЛ ЛДПР выступает пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым