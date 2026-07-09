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Регионы России

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Польский суд вынес приговор российским супругам по делу о шпионаже

Польский суд вынес приговор российским супругам по делу о шпионаже

Окружной суд польского города Сосновец вынес приговор супругам, гражданам России Игорю Р. и Ирине Р. Мужчина получил семь лет лишения свободы, женщина — три года, сообщает польское телевидение со ссылкой на судебное решение.

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