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Специалисты рассказали, какие продукты нельзя есть в сыром виде

Специалисты рассказали, какие продукты нельзя есть в сыром виде

Эксперты подготовили список продуктов, от употребления которых в сыром виде следует отказаться. В них содержаться опасные бактерии, пестициды и другие опасные вещества, нарушающие работу пищеварительной системы и способные вызвать отравление.

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