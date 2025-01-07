В ГД доработают проект о выносе ремонта в отдельную строку платы за ЖКУ

Законопроект о выделении платы за текущий ремонт как отдельного вида платежа доработает комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ ко второму чтению, 7 января сообщил первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев, передает РИА Новости.