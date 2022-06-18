Вечер бокса в Нью-Йорке: Бетербиев перевесил Смита

В Нью-Йорке (Нью-Йорк) в ночь на 19 июня состоится вечер бокса компании Top Rank, в главном событии которого состоится объединительный поединок в полутяжелом весе между чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым и чемпионом WBO Джо Смитом.
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