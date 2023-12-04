В Ростове предельный тариф на вывоз мусора увеличится практически в два раза

Однако власти обещают, что для жителей рост окажется не столь резким.Региональная служба по тарифам Ростовской области утвердила новый предельный тариф, регулирующий стоимость вывоза мусора на территорию вокруг Мясниковского МЭОКа.
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