Сотрудники полиции округа Лос-Анджелес задержали подозреваемого в поджоге, который мог стать причиной пожара «Кеннет», сообщает NewsNation.
В Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого в поджоге
Комментарии
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Eduard
Вы верите в это?Как это они могли егт ввчислить?В Америке всё основано на лжи.На вас вешают,то что вы не делали и предлогают "сделку".Вы на себя берете,то чтоюне делали,а они следствие с вас неделю десятилетнего срока снижают!
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21 час.
Eduard
Что,поймали подорвавших "Северные потоки"? Что-то долго ищите!
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21 час.
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