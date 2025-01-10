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В Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого в поджоге

В Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого в поджоге

Сотрудники полиции округа Лос-Анджелес задержали подозреваемого в поджоге, который мог стать причиной пожара «Кеннет», сообщает NewsNation.

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Комментарии
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Eduard
Вы верите в это?Как это они могли егт ввчислить?В Америке всё основано на лжи.На вас вешают,то что вы не делали и предлогают &quot;сделку&quot;.Вы на себя берете,то чтоюне делали,а они следствие с вас неделю десятилетнего срока снижают!
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21 час.
Eduard
Что,поймали подорвавших &quot;Северные потоки&quot;? Что-то долго ищите!
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21 час.

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