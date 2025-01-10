В Лос-Анджелесе полиция задержала подозреваемого в поджоге

Eduard

Вы верите в это?Как это они могли егт ввчислить?В Америке всё основано на лжи.На вас вешают,то что вы не делали и предлогают "сделку".Вы на себя берете,то чтоюне делали,а они следствие с вас неделю десятилетнего срока снижают!