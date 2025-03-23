«Тихий саботаж. Чиновники похоронили прорывной проект Путина»: Абакумов

В России существует множество политических партий, однако ни одна из них не предлагает продуманную стратегию развития сельского хозяйства, с огорчением отметил кандидат экономических наук и журналист Игорь Абакумов в эфире программы «Царьград.
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