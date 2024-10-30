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Трамп может вернуть Россию на Запад в случае победы – аналитик Берман

Трамп может вернуть Россию на Запад в случае победы – аналитик Берман

Трамп может вернуть Россию на Запад в случае победы – аналитик Берман AlexCoderТрамп может вернуть Россию на Запад в случае победы – аналитик Берман AlexCoder Ситуация обещает получить неожиданное развитие Дональд Трамп, один из двух участников предвыборной гонки за должность американского лидера, может сильно удивить Россию неожиданным подходом к международным отношениям.

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