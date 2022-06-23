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Леса для углеродной нейтральности. Как с этим справится Россия

Леса для углеродной нейтральности. Как с этим справится Россия

В пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол «Чистое будущее»: роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной нейтральности», где представители российской науки, экосообщества и ответственного бизнеса обсудили связанные с этой темой вопросы.

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