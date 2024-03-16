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Живая Кубань

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  • irina bugrova
    И эти люди получают за свою "работу" огромные зарплаты. Все до поры до времени. А если в этой машине заложена взрывча...Чиновники в Красн...
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 В Новороссийске определены границы важного исторического объекта «Французская колония»

 В Новороссийске определены границы важного исторического объекта «Французская колония»

 В Новороссийске определены границы важного исторического объекта «Французская колония»Краевые власти обозначили географические границы исторического квартала в Новороссийске ,чтобы уберечь территорию от сносов и застройки.

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