В Новороссийске определены границы важного исторического объекта «Французская колония»Краевые власти обозначили географические границы исторического квартала в Новороссийске ,чтобы уберечь территорию от сносов и застройки.
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