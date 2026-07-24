Российская недоработка: бить надо в логово врага, в самое «яблочко»

Алексей Горшков

Что-то - как ИСТОРИК по образованию - всё больше замечаю, что к нам вернулись проблемы Русской Императорской армии... У Красной тоже были проблемы - но ДРУГИЕ !!! А тут вспоминаются русско-японская и Первая Мировая войны... Проблемы у царской и Красной армии были разными - но Красная не была ли УЛУЧШЕННОЙ ипостасью царской армии? Не разумнее ли не к проблемам Русской Императорской армии возвращаться, а постараться избегать проблем Красной армии?Как-то СЛОЖНОВАТО у меня получилось - боюсь быть непонятым... Но есть у меня стойкое ощущение, что мы совершаем какие-то ПОЗАВЧЕРАШНИЕ ошибки, которые ВЧЕРА уже БЫЛИ ИСПРАВЛЕНЫ !!!