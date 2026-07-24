Наркогнида и упырь делает фото на память в компании матерых висельников в военной форме в прямо в логове в Киеве.
Российская недоработка: бить надо в логово врага, в самое «яблочко»
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ВИКТОР Всевидящий
А кто правит нашей колонией?
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1 м.
Владимир Елкин
Пока Россия не примет план точечного уничтожения всей этой руководящей украино-жидовской гнили, гибель русских мужчин в военной форме с обеих сторон конфликта будет продолжаться!
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1 м.
Алексей Горшков
Что-то - как ИСТОРИК по образованию - всё больше замечаю, что к нам вернулись проблемы Русской Императорской армии... У Красной тоже были проблемы - но ДРУГИЕ !!! А тут вспоминаются русско-японская и Первая Мировая войны... Проблемы у царской и Красной армии были разными - но Красная не была ли УЛУЧШЕННОЙ ипостасью царской армии? Не разумнее ли не к проблемам Русской Императорской армии возвращаться, а постараться избегать проблем Красной армии?Как-то СЛОЖНОВАТО у меня получилось - боюсь быть непонятым... Но есть у меня стойкое ощущение, что мы совершаем какие-то ПОЗАВЧЕРАШНИЕ ошибки, которые ВЧЕРА уже БЫЛИ ИСПРАВЛЕНЫ !!!
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