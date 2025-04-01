В России возросло число молодежи на рынке труда

С начала года свыше половины резюме были размещены молодыми людьми в возрасте до 30 лет. За год их доля от общего числа соискателей выросла, а число возрастных сотрудников, привычных работодателям, в категории линейного персонала, напротив, снизилось.
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