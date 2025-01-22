Объем закупок на портале поставщиков в 2024 году превысил 120 млрд руб.

В 2024 году на столичном портале поставщиков государственные и муниципальные заказчики провели более 600 тысяч закупок на сумму 121,7 миллиарда рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.