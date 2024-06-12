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В Крыму национализировали квартиру семьи соратника президента Зеленского олигарха Хомутынника

В Крыму национализировали квартиру семьи соратника президента Зеленского олигарха Хомутынника

Ранее власти национализировали квартиру самого главы киевского режима.В Крыму национализирована квартира, принадлежавшего семье олигарха Виталия Хомутынского, известного также как верный соратиник главы киевского режима Владимира Зеленского.

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