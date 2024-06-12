Ранее власти национализировали квартиру самого главы киевского режима.В Крыму национализирована квартира, принадлежавшего семье олигарха Виталия Хомутынского, известного также как верный соратиник главы киевского режима Владимира Зеленского.
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