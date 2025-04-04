Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов

ВС

Владимир Степанян

Я просто обалдеваю от того, как руководство Госдумы транжирит народные деньги выплачивая «зарплату» депутату, проживающему в ОАЭ. Хорошие «народные избранники» подобрались в ЛДПР, один ратует за строительство мечетей для мигрантов-мусульман в регионе, где титульной нацией являются русские, другой «забил болт» на Госдуму и ее заседания и наслаждается жизнью в ОАЭ. Еще и еще раз подтверждается мнение избирателей, что с уходом из жизни Владимира Вольфовича ЛДПР как парламентская партия умирает. Не надо быть пророком, чтобы предположить, если не на очередных, то уже за следующими за ними выборами партия в Госдуму не пройдет.