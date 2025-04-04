МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за пропусков заседаний, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума прекратила полномочия депутата Напсо из-за прогулов
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Почему не изгнали после 2 (двух) дней прогула, а терпеливо ожидали более 200 (дней) ПРОГУЛОВ ????????????? ЕЩЕ В СУД ЛОМАНЕТСЯ ЕСЛИ ЕМУ ЭТИ ДНИ НЕ ОПЛАТЯТ !!!
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20 час.
ВС
Владимир Степанян
Я просто обалдеваю от того, как руководство Госдумы транжирит народные деньги выплачивая «зарплату» депутату, проживающему в ОАЭ. Хорошие «народные избранники» подобрались в ЛДПР, один ратует за строительство мечетей для мигрантов-мусульман в регионе, где титульной нацией являются русские, другой «забил болт» на Госдуму и ее заседания и наслаждается жизнью в ОАЭ. Еще и еще раз подтверждается мнение избирателей, что с уходом из жизни Владимира Вольфовича ЛДПР как парламентская партия умирает. Не надо быть пророком, чтобы предположить, если не на очередных, то уже за следующими за ними выборами партия в Госдуму не пройдет.
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19 час.
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