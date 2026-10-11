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ИА Регнум

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Замыкающий таблицу РПЛ «Факел» уволил главного тренера Олега Василенко

Замыкающий таблицу РПЛ «Факел» уволил главного тренера Олега Василенко

Олег Василенко покинул пост главного тренера воронежского «Факела». Об этом 11 октября сообщил спортивный директор футбольного клуба Руслан Пименов.

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