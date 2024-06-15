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ФРГ разгромила Шотландию на матче открытия Евро-2024

ФРГ разгромила Шотландию на матче открытия Евро-2024

Сборная Германии по футболу крайне удачно стартовала в чемпионате Европы 2024 года. В матче открытия европейского первенства немецкая команда победила соперников из Шотландии с разгромным счетом 5:1, сообщает ТАСС.

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