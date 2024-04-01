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Сам себе мастер

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Интересное применение обычных деревянных ящиков в интерьере. Идеи для воплощения!

Интересное применение обычных деревянных ящиков в интерьере. Идеи для воплощения!

Вот вроде бы самый обычный деревянный ящик, а если его немного отшлифовать, а затем покрасить и собрать из таких ящиков композицию то может получиться очень интересный интерьер! Вот так в ванной комнате разместились полочки из таких ящиков и посмотрите как удачно вписались туда баночки для сыпучих продуктов, правда теперь там лежит стиральный порошок, прищепки и т.

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