Интересное применение обычных деревянных ящиков в интерьере. Идеи для воплощения!

Вот вроде бы самый обычный деревянный ящик, а если его немного отшлифовать, а затем покрасить и собрать из таких ящиков композицию то может получиться очень интересный интерьер! Вот так в ванной комнате разместились полочки из таких ящиков и посмотрите как удачно вписались туда баночки для сыпучих продуктов, правда теперь там лежит стиральный порошок, прищепки и т.