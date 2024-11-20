Пострадают миллионы: Украина жестоко поплатится за свое решение

На минувшей конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве глава ГУР Буданов* объявил, что "война с Россией вступает в свою финальную фазу и закончится — самое позднее — в начале 2026 года", потому что российская армия терпит колоссальные потери, а человеческих ресурсов у России уже нет.
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