Разговоры по веществу: Москва готова к диалогу с США по химоружию

Москва готова к переговорам с новой администрацией США по вопросу использования боевых отравляющих веществ на Украине, сообщили «Известиям» в постпредстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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