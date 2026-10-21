21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где, как ожидается, проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и представит обновлённые предложения по урегулированию украинского кризиса, согласованные по итогам консультаций с украинской стороной и европейскими союзниками .
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