21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где, как ожидается, проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным и представит обновлённые предложения по урегулированию украинского кризиса, согласованные по итогам консультаций с украинской стороной и европейскими союзниками .