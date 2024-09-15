После слов Путина о том, как Россия отреагирует на разрешение Запада Украине использовать ракеты большой дальности, кое-кому на Западе стало плохо.
Западные авантюристы на пути к третьей мировой: испуг станет целительным?
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лл
лина любимцева
США надеются ОТСИДЕТЬСЯ на своем континенте в мире и покое, разжигая войны и сея смерти по всему Миру. Все как всегда...
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8 час.
Галина Смирнова
Сияньем гуманизма и добра Мы освещаем дикие народы - Работники ножа и топора - Романтики Большой Свободы!!! Заплечных дел большие мастера, Всегда, везде и всюду – вне закона - Работники ножа и топора - Романтики из Вашингтона. Нам лижут пятки с ночи до утра Холопы, шулера и прохиндеи - Работникам ножа и топора - Романтикам Большой Идеи. Мы греем страны в языках костра. За что же так не любят недотроги Работников ножа и топора - Романтиков с Большой дороги?!
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6 час.
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