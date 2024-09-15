Западные авантюристы на пути к третьей мировой: испуг станет целительным?

США надеются ОТСИДЕТЬСЯ на своем континенте в мире и покое, разжигая войны и сея смерти по всему Миру. Все как всегда...

Галина Смирнова

Сияньем гуманизма и добра Мы освещаем дикие народы - Работники ножа и топора - Романтики Большой Свободы!!! Заплечных дел большие мастера, Всегда, везде и всюду – вне закона - Работники ножа и топора - Романтики из Вашингтона. Нам лижут пятки с ночи до утра Холопы, шулера и прохиндеи - Работникам ножа и топора - Романтикам Большой Идеи. Мы греем страны в языках костра. За что же так не любят недотроги Работников ножа и топора - Романтиков с Большой дороги?!