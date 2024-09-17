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Объявленный Intel план реструктуризации ставит под сомнение будущее ускорите...

Объявленный Intel план реструктуризации ставит под сомнение будущее ускорите...

Объявленный Intel план реструктуризации ставит под сомнение будущее ускорителей Falcon ShoresВ начале недели Intel разослала сотрудникам письмо с описанием плана выхода из кризиса, который ставит под сомнение будущее ускорителей Falcon Shores, ранее намеченных к выпуску в 2025 году, пишет ресурс HPCwire.

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