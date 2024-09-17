Объявленный Intel план реструктуризации ставит под сомнение будущее ускорите...

Объявленный Intel план реструктуризации ставит под сомнение будущее ускорителей Falcon ShoresВ начале недели Intel разослала сотрудникам письмо с описанием плана выхода из кризиса, который ставит под сомнение будущее ускорителей Falcon Shores, ранее намеченных к выпуску в 2025 году, пишет ресурс HPCwire.