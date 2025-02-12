Онлайн-петицию об отмене аукциона работ ИИ подписали почти 5 тыс. человек

НЬЮЙ-ЙОРК (ИА Реалист). В интернете набирает обороты онлайн-петиция с требованием к аукционному дому Christie’s New York об отмене предстоящих торгов, на которых будут выставлены исключительно произведения искусства, созданные с использованием искусственного интеллекта.
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