6 культовых причесок Катрин Денев, которые вошли в историю

6 культовых причесок Катрин Денев, которые вошли в историюЗа свою впечатляющую карьеру Катрин Денев создала много ярких образов, смотрите на них в галерее: катрин деневденевкатрин деневкатрин деневкатрин деневкатрин деневкатрин деневкатрин деневSlide image for gallery: 15238 | Леопардовый принт.