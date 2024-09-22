Неприятный сюрприз для всех россиян: с 16 сентября купюры в магазинах больше не принимают

Вот поэтому и надо запретить деньги в любой их наличной, безналичной и виртуальной цифровой форме! В России перейти на сотруднические взаимные товарно-дарственные отношения! Каждый фюрер либеральных извращённых нацистских США-НАТО.. лопнет от бессилия, от невозможности перекрыть в России SWIFT и прочие финансовые инструменты закабаления стран и народов!

Игорь Ямкач

С тем, что купюры не принимают пока не сталкивался, а вот авария на энергосети, когда весь город и вроде даже край без света сидел уже было. Света нет, воды нет (насосы встали), интернета нет, карточкой можно только в зубах ковыряться.