Неприятный сюрприз для всех россиян: с 16 сентября купюры в магазинах больше не принимают Ольга ВайленкоВ современном мире развитие безналичных платежных систем идет семимильными шагами.
Неприятный сюрприз для всех россиян: с 16 сентября купюры в магазинах больше не принимают
Комментарии
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Александр Макеев
Вот поэтому и надо запретить деньги в любой их наличной, безналичной и виртуальной цифровой форме! В России перейти на сотруднические взаимные товарно-дарственные отношения! Каждый фюрер либеральных извращённых нацистских США-НАТО.. лопнет от бессилия, от невозможности перекрыть в России SWIFT и прочие финансовые инструменты закабаления стран и народов!
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14 час.
Eduard
Хватит врать!
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14 час.
Игорь Ямкач
С тем, что купюры не принимают пока не сталкивался, а вот авария на энергосети, когда весь город и вроде даже край без света сидел уже было. Света нет, воды нет (насосы встали), интернета нет, карточкой можно только в зубах ковыряться.
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13 час.
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