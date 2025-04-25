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Иван Крулько: Жители Украины теряют желание записываться на фронт

Иван Крулько: Жители Украины теряют желание записываться на фронт

Депутат Иван Крулько сообщил украинскому каналу о снижении числа добровольцев готовых идти на фронт. На фоне военного конфликта он выразил обеспокоенность тем, как долго украинцы смогут выдерживать нынешнюю ситуацию.

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