Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля В Симферополе +13 и ясно В Севастополе +13 и малооблачноВ Евпатории +14 и ясноВ Черноморском +13 и ясноВ Джанкое +13 и ясноВ Ялте +12 и малооблачноВ Алуште +13 и малооблачноВ Керчи +10 и ясноВ Армянске +14 и ясноВ Красноперекопске +13.