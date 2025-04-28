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Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 28 апреля В Симферополе +13 и ясно В Севастополе +13 и малооблачноВ Евпатории +14 и ясноВ Черноморском +13 и ясноВ Джанкое +13 и ясноВ Ялте +12 и малооблачноВ Алуште +13 и малооблачноВ Керчи +10 и ясноВ Армянске +14 и ясноВ Красноперекопске +13.

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