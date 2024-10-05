Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Корякин
    Какое отношение этот фрадков имеет к МО? Да ещё в ранге замминистра?Замминистра оборо...
  • Олег Самойлов
    Ввалить подлюке по самое немогу! Лучше  бы попытался тигра спереть! Тогда бы можно было и посмеяться!Полицейские задер...
  • Максимов
    Как и в 41ом -уничтожать живую силу противника и командиров!!!Снайперы группиро...

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк противника на Авдеевском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк противника на Авдеевском направлении

Украинский танк подорвался на противотанковой мине, после чего был добит операторами FPV-дронов группировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх