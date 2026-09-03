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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циципас впервые с «Ролан Гаррос»-2024 вышел в третий круг «Шлема»

Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас во втором круге US Open обыграл Ллойда Харриса – 6:7(1), 6:3, 7:6(4), 6:4.

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