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Медтехника: инвестиции в инъекционные системы

Медтехника: инвестиции в инъекционные системы

Компания «Паскаль Медикал» (Московская область), выпускающая медицинские одноразовые трехкомпонентные шприцы, модернизировала производство, увеличив мощности на 15%, до 450 млн шприцев и 500 млн игл в год.

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