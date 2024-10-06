Медтехника: инвестиции в инъекционные системы

Компания «Паскаль Медикал» (Московская область), выпускающая медицинские одноразовые трехкомпонентные шприцы, модернизировала производство, увеличив мощности на 15%, до 450 млн шприцев и 500 млн игл в год.
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