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Обязательно ли поминать усопших на 9-й и 40-й день

Обязательно ли поминать усопших на 9-й и 40-й день

После смерти близкого человека родственники часто сталкиваются с множеством вопросов: когда правильно проводить поминки, обязательно ли собираться за столом на 9-й и 40-й день, что делать, если не получается соблюсти дату точно, и какие народные обычаи действительно связаны с православной верой.

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