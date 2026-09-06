Обязательно ли поминать усопших на 9-й и 40-й день

После смерти близкого человека родственники часто сталкиваются с множеством вопросов: когда правильно проводить поминки, обязательно ли собираться за столом на 9-й и 40-й день, что делать, если не получается соблюсти дату точно, и какие народные обычаи действительно связаны с православной верой.
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