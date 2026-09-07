РИА Новости запускает совместный спецпроект с МВД и МИД по борьбе с мошенничеством

РИА Новости объявляет о запуске совместного спецпроекта с Министерством внутренних дел (МВД) и Министерством иностранных дел (МИД) Российской Федерации, посвященного противодействию мошенничеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым