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FiNE NEWS

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РИА Новости запускает совместный спецпроект с МВД и МИД по борьбе с мошенничеством

РИА Новости запускает совместный спецпроект с МВД и МИД по борьбе с мошенничеством

РИА Новости объявляет о запуске совместного спецпроекта с Министерством внутренних дел (МВД) и Министерством иностранных дел (МИД) Российской Федерации, посвященного противодействию мошенничеству.

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