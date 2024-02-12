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Мосбиржа создает свой Центр корпоративной информации со сведениями об эмитентах

Мосбиржа создает свой Центр корпоративной информации со сведениями об эмитентах

Московская биржа планирует до конца 2024 года на портале «Даташоп» создать Центр корпоративной информации (ЦКИ), в котором инвесторы смогут получить информацию об эмитентах и их ценных бумагах, следует из сообщения торговой площадки.

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