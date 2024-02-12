Мосбиржа создает свой Центр корпоративной информации со сведениями об эмитентах

Московская биржа планирует до конца 2024 года на портале «Даташоп» создать Центр корпоративной информации (ЦКИ), в котором инвесторы смогут получить информацию об эмитентах и их ценных бумагах, следует из сообщения торговой площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии