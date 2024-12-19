Дешевле и безопаснее: российские учёные изобрели соединение для очистки зерна от плесневых токсинов

Российские учёные из Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского создали соединение, которое может стать безопасной и недорогой заменой плесневого токсина при производстве тест-систем на его наличие в зерне.
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