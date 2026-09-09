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Царьград

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ЕС выделит Украине 3,2 млрд евро на компоненты Patriot

ЕС выделит Украине 3,2 млрд евро на компоненты Patriot

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украиной нового транша кредита ЕС в размере 3,2 миллиарда евро.

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