Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей К
    Судя по всему цены в России определяются не по затратам , а по понятиям.Цены на хлеб прод...
  • Валентин Воробьев
    Да ещё кешбэк... тьфу!Матвиенко призвал...
  • svobodaalex
    расстрел по закону военного времениАзербайджан выдал...

Эксперт рассказал, что происходит с недвижимостью в Барнауле после роста ставки

Эксперт рассказал, что происходит с недвижимостью в Барнауле после роста ставки

На фоне ажиотажного спроса в конце лета Что происходит на рынке недвижимости в Барнауле после повышения ключевой ставки и ажиотажного спроса в конце лета? Что ожидает жителей краевой столицы в эфире радиостанции Business FM Барнаул рассказал эксперт по недвижимости и финансам Дмитрий Дворядкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх