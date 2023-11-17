Эксперт рассказал, что происходит с недвижимостью в Барнауле после роста ставки

На фоне ажиотажного спроса в конце лета Что происходит на рынке недвижимости в Барнауле после повышения ключевой ставки и ажиотажного спроса в конце лета? Что ожидает жителей краевой столицы в эфире радиостанции Business FM Барнаул рассказал эксперт по недвижимости и финансам Дмитрий Дворядкин.
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