Губерниев стал амбассадором «Челябинск — культурная столица 2027»

В Челябинске прошёл праздничный концерт, посвящённый 290-летию города. Во время торжества губернатор Алексей Текслер передал спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву именную табличку амбассадора проекта «Челябинск — культурная столица 2027 года».
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