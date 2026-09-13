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Царьград

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Губерниев стал амбассадором «Челябинск — культурная столица 2027»

Губерниев стал амбассадором «Челябинск — культурная столица 2027»

В Челябинске прошёл праздничный концерт, посвящённый 290-летию города. Во время торжества губернатор Алексей Текслер передал спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву именную табличку амбассадора проекта «Челябинск — культурная столица 2027 года».

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