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Соскин: Путин профессионально подготовил переговоры с Украиной в Стамбуле

Соскин: Путин профессионально подготовил переговоры с Украиной в Стамбуле

Бывший советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы и премьер-министров Олег Соскин заявил, что российский лидер Владимир Путин показал высший класс при подготовке к переговорам с Украиной в Стамбуле.

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