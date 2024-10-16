Открытие: руки австралопитеков были похожи на человеческие — и могли держать орудия

Фото: Jana Kunze et al./Journal of Human Evolution, 2024 Исследование, проведенное Университетом Тюбингена (Германия), показало, что некоторые виды австралопитеков могли использовать руки подобно современным людям.
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